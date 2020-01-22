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Нефти не удалось удержаться на уровне 65 долларов

Экономика

Торги по нефти марки Brent 21 января закончились падением на 1%. В первой половине дня цена упала до $64,05. Но обозначить точную причину падения цены трудно, рассказал журналистам аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

Стоимость также может упасть вследствие падения мировых фондовых индексов, а также сокращения рисков из-за нарушений поставок из Ливии. Мировые индексы упали на новостях о появлении нового смертельного вируса в Китае, от которого скончались девять человек.

Кроме этого, участники рынка теперь меньше беспокоятся о перебоях в поставках из Ливии, поскольку полагают, что рост добычи нефти в Америке смогут восполнить ливийский объем.

Сколько стоит нефть 22 января?

Сегодня, 22 января, стоимость барреля Brent составляет $64,31. Поскольку покупатели накануне не сумели удержать уровень в районе $65,10, чаша весов склонилась на сторону продавцов.

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