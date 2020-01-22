Россияне назвали ассоциации со словом "деньги"

Для большей части россиян слово "деньги", главным образом, ассоциируется с трудом и уверенностью (50% и 43% соответственно). Таковыми оказались итоги опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Для четверти респондентов деньги — это свобода, для 23% — польза и успешность, для 17% — удовольствие, для 11% — безопасность.

При этом 8% опрошенных ощущают проблемы от слова "деньги", по 7% — зависимость и богатство, 5% — властные полномочия, по 4% — неравенство и бедность, 3% риски.