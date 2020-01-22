7,4 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней будет направлено в 2020 году на развитие островов Курильской гряды.
Об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
"В 2020 году объем финансирования в рамках федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов составит 5,9 млрд рублей, из них 1,3 млрд рублей — средства федерального бюджета, остальное — средства областного бюджета и частные инвестиции. В рамках областной программы развития Курил в 2020 году за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников будет вложено еще 1,5 млрд рублей", — говорится в сообщении.
К слову, обозначенная сумма в два раза превышает прошлогодние инвестиции.
В рамках федеральной целевой программы, которая будет действовать до 2025 года, в Курилы будет вложено примерно 80 млрд рублей. Источники финансирования:
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