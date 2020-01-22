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Источник Правда.Ру

Власти направят 7,4 млрд рублей на развитие Курильских островов

Экономика

7,4 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней будет направлено в 2020 году на развитие островов Курильской гряды.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"В 2020 году объем финансирования в рамках федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов составит 5,9 млрд рублей, из них 1,3 млрд рублей — средства федерального бюджета, остальное — средства областного бюджета и частные инвестиции. В рамках областной программы развития Курил в 2020 году за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников будет вложено еще 1,5 млрд рублей", — говорится в сообщении.

К слову, обозначенная сумма в два раза превышает прошлогодние инвестиции.

Что планируется сделать:

  • Строительство жилья. К примеру, только на "спорных" Итурупе, Кунашире и Шикотане будет введено в эксплуатацию 7 тыс. кв. м жилья. Их получат люди, которые сейчас живут в предназначенных для расселения "времянках".
  • Обеспечение бесперебойности воздушного сообщения между островами Курильской гряды, полуостровом Камчатка, Сахалином и материком.
  • Создание условий для эффективного использования природного потенциала островов.
  • Строительство автодорог.
  • Ремонт инфраструктуры.
  • Строительство больниц и образовательных учреждений.

Федеральная целевая программа "Курилы"

В рамках федеральной целевой программы, которая будет действовать до 2025 года, в Курилы будет вложено примерно 80 млрд рублей. Источники финансирования:

  • федеральный бюджет;
  • бюджет Сахалинской области;
  • частные инвестиции.
Темы курилы инвестиции курильские острова федеральная программа развития
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