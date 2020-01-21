Банк России сообщил о неразморозке накопительных пенсий

Накопительная часть пенсионных накоплений, скорее всего, не будет разморожена и восстановлена. Об этом сообщил заместитель главы ЦБ РФ Сергей Швецов на заседании думского комитета по финрынку сегодня, 21 января.

"В 2014 году были прекращены зачисления средств на счета россиян в системе ОПС (обязательного пенсионного страхования) — третий компонент, накопительный, заморозили. Изначально это было временной мерой, на год, после еще на столько же. Но сейчас очевидно, что эта система уже вряд ли будет работоспособной", — пояснил Швецов.

Он также добавил, что заморозка оказала влияние на НПФ (негосударственные пенсионные фонды), сократив их численность.