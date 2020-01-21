Одним из самых популярных способов воровства денег со счетов россиян — через использование фото банковских карт, которые их владельцы отправляют друг другу в мессенджерах. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, хотя в теневой части Сети трудно найти ПИН-коды и CVC-коды, номера банковских карт обнаружить не составит труда, передает РИА "Новости".
"Даже если вы сделаете фото своей карты и перешлете ее кому-либо, это можно считать утечкой. Вы сделаете то же самое, если выбросите кошелек со своими деньгами в урну", — пояснил Кузнецов.
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