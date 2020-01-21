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Источник Правда.Ру

Эксперты назвали сроки выплаты ипотеки с маткапиталом

Экономика

Шесть лет и восемь месяцев потребуется российской семье для того, чтобы выплатить ипотеку за новую двухкомнатную квартиру с привлечением средств маткапитала.

Эксперты произвели расчеты с тем условием, что цена квартиры в 3,8 миллионов рублей не изменится, а доходы семьи будут составлять 93 тысячи рублей в месяц.

Дольше всех платить ипотеку придется семьям из Москвы

Наиболее длительный срок выплаты ипотечного кредита ожидает семьи Москвы — 14 лет и 3 месяца. При этом размер доходов должен составлять минимум 178,2 тысяч рублей в месяц.

Самое меньшее количество времени на погашение ипотеки понадобится жителям Мурманска. Чтобы погасить кредит за двухкомнатную квартиру ценой 1,150 миллиона рублей, им потребуется всего девять месяцев.

 

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