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Эксперты прогнозируют рост безработицы во всех странах

Экономика

В 2020-м году в мире прибавится 2,5 миллионов безработных. Такие данные приводятся в прогнозе Международной организации труда (МОТ).

По сведениям МОТ, в прошлом году численность безработных составила 188 миллионов человек. В предстоящие два года уровень безработицы останется на стабильном уровне — 5,4%, но далее спрогнозировать данный показатель будет сложнее по причине замедления роста экономики.

Кроме этого, эксперты тревожатся, что вследствие невысокого спроса на рынке труда большое число граждан не могут найти работу на полный день. Их численность равняется примерно 470 миллионов.

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