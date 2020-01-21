В гильдии риелторов оценили инициативу Минстроя по аренде жилья

На прошлой неделе Минстрой России выступил с предложением по "выводу из тени" людей, сдающих жилые помещения в аренду.

Напомним, суть предлагаемого нововведения в том, чтобы создать специальный сервис, на котором обязать регистрироваться всех арендодателей. Подробнее об этом — здесь.

Что думают по поводу новой инициативы чиновников Минстроя те, кто ежедневно занимается вопросами жилья, корреспонденту "Правда.Ру" рассказал Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России.

Зачем нам новая платформа?

С моей точки зрения, у нас уже есть целый ряд агрегаторов, которые предоставляют возможности для сдачи в аренду жилья. И удобств новая платформа вряд ли добавит. Поэтому, мне кажется, что данная инициатива мало, что изменит на рынке аренды.

Мотивировать людей надо

Ее цель — обязать налоги платить? Так о том, что делать это надо, и так все знают. Тот, кто не выплачивает налог, это его решение, и изменить его новый сервис точно не сможет. А чтобы мотивировать, то нужно, в принципе, менять систему налогообложения доходов от сдачи в аренду. Например, как вариант, если мы хотим вывести рынок в белое поле, нужно объявить о том, что в ближайшие 10 или 15 лет налог на доходы от арендного бизнеса, если они не превышают ставку ЦБ, вообще взиматься не будет. Вот это на прозрачность сделок повлиять сможет.

Кто в России чаще сдает жилье?

Да и какие порталы? Зачем? У нас большинство сдающих квартиры — пенсионеры. Они сдают не для получения прибыли, а потому, что выхода иного нет. Сами на дачи переезжают, в квартиры сдают. А государство с них еще и налог по полной программе?

Прозрачность в налогах — это хорошо