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Источник Правда.Ру

В гильдии риелторов оценили инициативу Минстроя по аренде жилья

Экономика

На прошлой неделе Минстрой России выступил с предложением по "выводу из тени" людей, сдающих жилые помещения в аренду.

Напомним, суть предлагаемого нововведения в том, чтобы создать специальный сервис, на котором обязать регистрироваться всех арендодателей. Подробнее об этом — здесь.

Что думают по поводу новой инициативы чиновников Минстроя те, кто ежедневно занимается вопросами жилья, корреспонденту "Правда.Ру" рассказал Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России.

Зачем нам новая платформа?

С моей точки зрения, у нас уже есть целый ряд агрегаторов, которые предоставляют возможности для сдачи в аренду жилья. И удобств новая платформа вряд ли добавит. Поэтому, мне кажется, что данная инициатива мало, что изменит на рынке аренды.

Мотивировать людей надо

Ее цель — обязать налоги платить? Так о том, что делать это надо, и так все знают. Тот, кто не выплачивает налог, это его решение, и изменить его новый сервис точно не сможет. А чтобы мотивировать, то нужно, в принципе, менять систему налогообложения доходов от сдачи в аренду. Например, как вариант, если мы хотим вывести рынок в белое поле, нужно объявить о том, что в ближайшие 10 или 15 лет налог на доходы от арендного бизнеса, если они не превышают ставку ЦБ, вообще взиматься не будет. Вот это на прозрачность сделок повлиять сможет.

Кто в России чаще сдает жилье?

Да и какие порталы? Зачем? У нас большинство сдающих квартиры — пенсионеры. Они сдают не для получения прибыли, а потому, что выхода иного нет. Сами на дачи переезжают, в квартиры сдают. А государство с них еще и налог по полной программе?

Прозрачность в налогах — это хорошо

Я, как представитель "играющей на этом поле команды", конечно, за прозрачность в налоговой сфере. Но, повторюсь, дорабатывать идею надо. Не заработает она в таком виде, как предложена.

Темы налоги риелтор минстрой инициатива аренда жилья константин апрелев
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