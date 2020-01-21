Госдума предложила списать банковские долги молодежи в России

Государственная Дума предложила провести эксперимент по списанию кредитных долгов для молодых семей Москвы в возрасте до 30 лет. Об этом журналистам рассказал автор инициативы, заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов, представляющий в нижней палате парламента фракцию ЛДПР.

«Предлагаем сначала властям столицы, для эксперимента, который мог бы впоследствии распространиться и на всю Россию, списать все задолженности в банках и в МФО для молодых семей Москвы», - цитирует РИА «Новости» текст послания депутата, которое он направил и. о. вице-премьера Татьяне Голиковой.

Что даст списание долгов?

По мнению депутата, эта мера поможет семьям погасить кредиты на образование, покупку первого автомобиля или недвижимости. Он отметил, что к таким методам уже прибегают некоторые города Европы. Погашение задолженностей для молодых семей позволит создать слой успешных граждан, которые верят в свой успех и не обременены стрессом и расстройствами психики из-за долгов.