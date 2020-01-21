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Источник Правда.Ру

С активов "Газпрома" сняты аресты, наложенные по искам "Нафтогаза"

Экономика » Сырье » Газ

Все аресты, наложенные на активы российского "Газпрома" арбитражным судом в Стокгольме еще 28 февраля 2018 года по искам украинской компании "Нафтогаз" в Нидерландах, Англии, Уэльсе и Люксембурге, сняты.

Об этом сообщает пресс-служба газовой компании.

Напомним, что разморозка активов — одно из условий заключенной сделки о транзите российского газа по территории Украины, которая помимо этого должна была отозвать из арбитражного суда все поданные ранее иски. Россия же, со своей стороны обязалась выплатить "Нафтогазу" почти $3 млрд (хотя изначально Незалежная требовала порядка $7 млрд).

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