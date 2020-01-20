МВФ изменил прогноз цен на нефть на 2020 год

Международный валютный фонд (МВФ) обновил свой прогноз о мировых ценах на нефть в этом году.

Как указывается в январском докладе World Economic Outlook (WEO), который подготовили аналитики фонда, средняя цена на нефть в текущем году составит $58,03 за баррель.

Этот показатель на $0,09 выше, чем аналогичный прогноз в докладе МВФ, выпущенный в октябре.