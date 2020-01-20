Международный валютный фонд (МВФ) обновил свой прогноз о мировых ценах на нефть в этом году.
Как указывается в январском докладе World Economic Outlook (WEO), который подготовили аналитики фонда, средняя цена на нефть в текущем году составит $58,03 за баррель.
Этот показатель на $0,09 выше, чем аналогичный прогноз в докладе МВФ, выпущенный в октябре.
"Средняя цена на нефть в американских долларах за баррель равнялась в прошлом году $60,62, предполагаемая цена, которая основывается на фьючерсных рынках (по данным на 12 ноября 2019 года), составляет $58,03 за баррель в текущем году и $55,31 в 2021 году", — отмечается в документе.
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