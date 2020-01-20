Кабмин Медведева не успел потратить более 1 трлн рублей

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев и его кабинет министров не успели потратить 1,12 трлн рублей в 2019 году. Такую информацию раскрыло Министерство финансов РФ. Всего правительством Дмитрия Медведева за 2019 год было освоено 18,2 трлн рублей.

Примечательно, что доход в государственную казну превысил 20 трлн рублей. А все основные администраторы доходов федерального бюджета перевыполнили план по отчислениям в бюджет. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин еще в ноябре прошлого года предупреждал, что правительство не успеет потратить более 1 трлн рублей.