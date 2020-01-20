Мордашов собирается создать аналог Amazon в России

Российский миллиардер Алексей Мордашов заявил о планах построить экосистему на базе принадлежащих ему проектов в различных отраслях бизнеса. По его словам, он собирается создать аналог компании Amazon в России, которая будет удовлетворять потребностям россиян в торговле, образовании, медицине и путешествиях.

Мордашов отметил, что его компания "Севергрупп" уже сделала ряд инвестиций, которые должны удовлетворять человеческие потребности.