Жители России больше не будут переплачивать за ЖКХ

Граждан РФ избавят от переплат за жилищно-коммунальные услуги. Об этом журналистам рассказал руководитель партии "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Он отметил, что до завершения февраля в парламент внесут закон об отмене банковской комиссии, которая взимается по платежам за ЖКХ. В настоящее время она равняется 0,5-2% — вне зависимости от того, как производится платеж — наличными через кассу, через интернет или в банкомате.

Как решить проблему комиссий?

Как отметил Неверов, есть варианта решения данного вопроса. Речь идет о внесении правок в Жилищный кодекс с запретом взимания комиссии или внесении изменений с таким запретом в ряд законов, в частности, о банках. Сейчас идут последние консультации, а также дорабатывается текст документа. В банке России уже поддержали эту инициативу.