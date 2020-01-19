ЦБ: зафиксированы рекордные инвестиции иностранцев в госдолг РФ

Банк России сообщил, что показатель инвестирования в госдолг России от иностранных инвесторов в 2019 году побил рекордный показатель 2012 года. Иностранные граждане инвестировали в прошлом году в российский госдолг около 22 миллиардов долларов.

По информации РБК, около 15 миллиардов долларов иностранцы вложили в облигации федерального займа и еще 7 миллиардов долларов в евробонды. Примечательно, что еще в 2018 году иностранные инвесторы предпочитали избавляться от российских ценных бумаг. Тогда отток капитала из госдолга РФ составил 5,3 миллиарда долларов.