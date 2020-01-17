Сирия планирует закупать подсолнечное масло из России

Сирия выразила желание закупать подсолнечное масло из Крыма. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сегодня, 17 января написал премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

"Представители САР планируют закупки ориентировочно один раз в два-три месяца по 5500 тонн подсолнечного масла. По той причине, что в республике отсутствуют большие объемы подсолнечного масла, в Сирию будет отправляться продукция, произведенная в других регионах страны", — рассказал чиновник.

Также он пояснил, что Сирии в Крым будут совершаться поставки овощей, фруктов, оливкового масла, сухофруктов, орехов, текстиля и бумажной продукции.