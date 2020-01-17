Банк России с 17 января отзывает лицензию на проведение банковских операций у столичного банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (ПАО КБ "ПФС-банк").

Эта информация приводится в сообщении регулятора.

"Банк России принял это решение вследствие того, что ПФС-банком допускались нарушения законов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Финансовая организация не исполняла обязанность, касающуюся документального фиксирования транзакций, которые подлежат обязательному контролю, а также направлению в установленный законом срок данных о них в уполномоченную структуру", - пояснили РИА Новости в пресс-службе Центробанка РФ.