Власти Евросоюза проведут оценку предварительного соглашения между США и КНР на предмет нарушений правил Всемирной торговой организации (ВТО). При этом ЕС сохраняет за собой право оспорить законность документа.
Соответствующее заявление сделал комиссар ЕС по торговле Фил Хоган в ходе конференции, состоявшейся в Вашингтоне. Мероприятие организовал Центр стратегических и международных исследований (CSIS) — одна из ведущих аналитических организаций Америки.
Давая ответ на вопрос члена движения французских работодателей MEDEF, еврокомиссар по торговле пояснил, что Евросоюз подробно рассмотрит подписанное соглашение и начнет процедуру разбирательства в рамках ВТО, если обнаружит какие-либо нарушения.
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