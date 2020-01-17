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Источник Правда.Ру

ЕС может оспорить торговую сделку Америки и КНР

Экономика

Власти Евросоюза проведут оценку предварительного соглашения между США и КНР на предмет нарушений правил Всемирной торговой организации (ВТО). При этом ЕС сохраняет за собой право оспорить законность документа.

Соответствующее заявление сделал комиссар ЕС по торговле Фил Хоган в ходе конференции, состоявшейся в Вашингтоне. Мероприятие организовал Центр стратегических и международных исследований (CSIS) — одна из ведущих аналитических организаций Америки.

В какой ситуации ЕС может оспорить документ?

Давая ответ на вопрос члена движения французских работодателей MEDEF, еврокомиссар по торговле пояснил, что Евросоюз подробно рассмотрит подписанное соглашение и начнет процедуру разбирательства в рамках ВТО, если обнаружит какие-либо нарушения.

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