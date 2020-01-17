Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан озвучил фактор, который может выступить двигателем в развитии отечественной экономики. Об этом он говорил в ходе панельной дискуссии "Доверие как фактор и инструмент экономического развития", идущей в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС.
Как считает экономист, самыми перспективными в этом плане являются цифровые площадки. Речь идет об агрегаторах, предоставляющих разные сервисы, и препятствовать этому не смогут даже власти.
"По моему мнению, агрегаторы — один из примеров того, как возникает новая культура бизнеса. Они ее создают. Государство может заявлять, что не пустит, к примеру, Джека Ма (основателя Alibaba Group). Но он, тем не менее, придет. Или мы сами создадим аналогичные сервисы и запустим их", — пояснил Аузан.
В качестве примера декан привел статистику, из которой следует, что Москва выбилась в мировые лидеры по распространению каршеринга, а в 2019 году нарастила объемы этого рынка в шесть раз.
Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.