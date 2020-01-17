Эксперт назвал главный фактор роста экономики России

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан озвучил фактор, который может выступить двигателем в развитии отечественной экономики. Об этом он говорил в ходе панельной дискуссии "Доверие как фактор и инструмент экономического развития", идущей в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС.

Агрегаторам не смогут противостоять даже власти

Как считает экономист, самыми перспективными в этом плане являются цифровые площадки. Речь идет об агрегаторах, предоставляющих разные сервисы, и препятствовать этому не смогут даже власти.

"По моему мнению, агрегаторы — один из примеров того, как возникает новая культура бизнеса. Они ее создают. Государство может заявлять, что не пустит, к примеру, Джека Ма (основателя Alibaba Group). Но он, тем не менее, придет. Или мы сами создадим аналогичные сервисы и запустим их", — пояснил Аузан.

В качестве примера декан привел статистику, из которой следует, что Москва выбилась в мировые лидеры по распространению каршеринга, а в 2019 году нарастила объемы этого рынка в шесть раз.