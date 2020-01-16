Банк России отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед", "Экип" и "Симаз-Мед". Об этом говорится в сообщении регулятора.
Данное решение приняли из-за того, что компании добровольно отказались продолжать вести свою работу. Оно начнет действовать с момента публикации на официальном интернет-ресурсе ЦБ РФ.
В ЦБ уточнили, что страховщики лишились лицензий на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни.
Кроме того, у компании "Экип" регулятор отозвал лицензию на добровольное имущественное страхование.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.