Центробанк лишил лицензий три страховые компании

Банк России отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед", "Экип" и "Симаз-Мед". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Данное решение приняли из-за того, что компании добровольно отказались продолжать вести свою работу. Оно начнет действовать с момента публикации на официальном интернет-ресурсе ЦБ РФ.

В ЦБ уточнили, что страховщики лишились лицензий на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни.

Кроме того, у компании "Экип" регулятор отозвал лицензию на добровольное имущественное страхование.