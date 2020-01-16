Банк России прогнозирует замедление инфляции в январе

Уровень инфляции в России по результатам января может снизиться до 2,5% в годовом разрезе. Такой прогноз по темпам роста цен озвучил глава департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

"Инфляция станет ниже на 0,4-0,5 процентного пункта в сравнении с декабрем, это примерно 2,5-2,6% год к году к концу января. Это оценка", — передает информагентство ТАСС прогноз, который Морозов озвучил в неофициальной обстановке Гайдаровского форума.

А что говорят в Минэкономразвития?

Ранее СМИ писали, что о замедлении инфляции в первом квартале текущего года говорили также в Минэкономразвития. Таким образом, январский прогноз Центробанка совпал с прогнозом экономического ведомства.