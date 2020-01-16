Экономика Германии оказалась на грани падения

Рост экономики Германии, одной из крупнейших в Еврозоне, оказался самым медленным за последние 6 лет. Об этом говорят данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Отмечается, что экономике Германии едва удалось избежать падения. Согласно предварительным подсчетам агентства, рост ВВП в прошлом году составил 0,6%, в результате темп оказался наиболее медленным с 2013-го года. Вместе с этим 2019-й стал десятым годом, когда экономика Германии беспрерывно росла. Ранее годовое значение ВВП страны падало в 2009-м по причине глобального финансового кризиса. На тот период показатель сравнялся 5,6%.

Что происходило в экономике Германии в 2019 году?

В прошлом году темпы роста экономики Германии были ниже среднемировых значений на 1,9% (0,6% против 2,5%), уступив на 0,9% уровню роста ВВП страны в 2018-м году (+1,5%) и на 1,6% показателям 2017 года (+2,2%). В соответствии с прогнозом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда входят развитые государства, в текущем году этот показатель должен упасть до 0,4%.