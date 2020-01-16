Чубайс озвучил главную проблему экономики России 1990-х

Основной проблемой экономических преобразований в 1990-х годах выступили неплатежи. Такое заявление сделал руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс.

Он также уточнил, что их объем к 1996 году достиг 45% ВВП. Для реформаторов данная проблема стала настоящей неожиданностью, подчеркнул Чубайс.

"По моему мнению, нами это явление не было предсказано нигде. Я не припомню ни одной нашей серьезной беседы. Во всех обсуждениях, а мы создавали концепцию реформ в течение 10-ти лет под руководством Гайдара, я не помню обсуждения вопроса неплатежей", — цитирует заявление Чубайса, которое он сделал в ходе Гайдаровского форума, издание "РБК".

Еще глава "Роснано" предположил, что кризис неплатежей оказал "глубинное воздействие на все реформы 1990-х". Значительный рост экономики в начале 2000-х он объяснил решением именно этой проблемы.