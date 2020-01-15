Экономист оценил инициативу Путина о безотходной модели экономики

Переход к экономике замкнутого цикла с эффективной переработкой отходов и возобновлением ресурсов, о чем заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию РФ, в реальности исполнить будет сложно.

Об этом журналистам рассказал экономист Сергей Хестанов. По словам эксперта, полная переработка отходов присутствует только в ряде самых развитых государств — с наиболее высоким уровнем благосостояния в мире. Причем добиться замкнутого цикла экономики у них получилось за долгий период.

Хестанов также подчеркнул, что это очень важная мера, но в России ее реализации будет препятствовать слабость муниципалитетов. Скорее всего, сначала такого рода процедуру протестируют в ограниченном числе субъектов страны, в частности, в Москве, считает эксперт.