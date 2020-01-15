Австралия будет восстанавливаться после пожаров не менее 100 лет

Австралии понадобится целый век, чтобы восстановиться после крупных природных пожаров, которые продолжаются с осени 2019 года.

По сведениям пожарных, именно столько времени потребуется на то, чтобы вернуть страну в то состояние, в котором она находилась до возгораний.

Отмечается также, что небо в Новой Зеландии "резко поменяло цвет", качество воздуха ухудшилось. И эти явления обусловлены массовыми возгораниями в Австралии, откуда в страну приходят воздушные массы. Об этом сообщает издание The Sun.

Кроме этого, во время Нового года следы дыма от австралийских пожаров зафиксированы в Южной Америке, а к 8 января текущего года шлейф дыма "наполовину обогнул земной шар".

Прогнозируется, что более прохладная температура воздуха и ожидаемые дожди помогут в ликвидации пожаров.

В настоящее время в восточной части Австралии все еще активны свыше 100 очагов пожаров. Известно, что из-за лесных пожаров была уничтожена треть популяции коал.