Экономист из США выразил сомнение в независимости ЦБ России

Министр экономического развития России Максим Орешкин на Гайдаровском форуме поспорил с экономистом Кеннетом Рогоффом из США, который выразил сомнение в независимости российского Центробанка. Это случилось на сессии "Современная денежная теория: новый взгляд".

"Будем честными, российский ЦБ не настолько независим, как Федеральная резервная система в Америки или Европейский центральный банк", — сказал Рогофф. Орешкин ответил ему, что Банк России "еще более независим".

Напомним, Рогофф занимал должность главного экономиста в Международном валютном фонде (МВФ). Сейчас он является профессором экономики Гарвардского университета в США, прославился своими работами по исследованию бюджетной политики разных стран и устойчивыми убеждениями в необходимости отказа от наличности. Он входит в список самых цитируемых экономистов в мире.