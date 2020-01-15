Депутат ГД: методика расчета МРОТ в России устарела

В России безнадежно устарела методология расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Такого мнения придерживается вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин (партия "Справедливая Россия").

Об этом он рассказал сегодня, 15 января, журналисту ИА REGNUM, давая комментарий к словам секретаря Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олега Соколова, назвавшего данные методики устаревшими.

"Его оценки правильные, — отметил Шеин. — Причем методология не просто устарела. Она была неким наброском, поспешно принятым в середине 1990-х годов, когда только создавались законодательные основы и надо было что-то принять. И если корпоративное законодательство сейчас является очень детализованным, то законы об уровне доходов граждан, получающих невысокие зарплаты, как были примитивными, так и остались на том же уровне".

Ранее СМИ передавали, что секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов заявил, что методика расчета МРОТ в России является устаревшей, а размер минимального потребительского бюджета (МПБ) должен быть как минимум 40 тысяч рублей.