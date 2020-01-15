Цены на бензин в России выросли за время новогодних праздников

Бензин в России с 1-го по 9-е января вырос в цене на три копейки (0,1%), стоимость дизельного топлива увеличилась на семь копеек (0,2%). Об этом сообщает Росстат.

"С конца декабря 2019 года цены на бензин в среднем по РФ выросли на 0,1%", — указывается в сообщении ведомства.

За время, прошедшее с даты прошлой регистрации (23 декабря 2019 года), стоимость бензина выросла на 0,2%, дизельного топлива — на 0,4%. Подорожание бензина зафиксировано в 49 регионах России, наиболее существенное — на Сахалине (на 2,3%). В шести областях страны цены на топливо упали. Значительнее всего бензин подешевел в Челябинской области — на 0,3%. По данным на 9 января, средняя стоимость литра бензина на Южном Урале составила 43,42 рубля.