Кудрин призвал решить проблему бедности раздачей денег

Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин считает нужным отказаться от изменения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для борьбы с бедностью. Вместо этой меры он предложил раздачу денег в виде целевых субсидий.

Он пояснил, что выступает за любое сокращение налогообложения, но это не окажет никакой поддержки малоимущим слоям населения. По словам Кудрина, в первую очередь в списке граждан с невысокими доходами оказываются семьи с детьми, где родители или не имеют достаточных заработных плат, или по тем или иным причинам не могут работать.

В результате, добавил он, отмена НДФЛ не позволит бедным увеличить свои доходы, и это пройдет для них незаметно.