В перспективе многие профессии в России станут невостребованными. Такое заявление сделал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с журналистами.
"Завтра не появятся миллионы безработных из-за роботов, это понятно. Но многие профессии потеряют востребованность", — цитирует RT слова депутата.
Нилов считает, что если в будущем у работника не будет стремления получать дополнительное образование для соответствия требованиям, компании не будут в нем заинтересованы.
Также депутат отметил, что от внедрения роботов миллионы граждан не смогут лишиться рабочего места в один миг. Он подчеркнул, что всегда имеются шансы добиться успеха на рынке труда, если заниматься самообразованием.
Таким образом, парламентарий дал комментарий по высказыванию главы Минтруда Максима Топилина о том, что не следует пугать россиян роботизацией и последующей за этим явлением массовой безработицей.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.