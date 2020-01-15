Госдума оценила риски потери работы россиянами из-за роботов

В перспективе многие профессии в России станут невостребованными. Такое заявление сделал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с журналистами.

"Завтра не появятся миллионы безработных из-за роботов, это понятно. Но многие профессии потеряют востребованность", — цитирует RT слова депутата.

Нилов считает, что если в будущем у работника не будет стремления получать дополнительное образование для соответствия требованиям, компании не будут в нем заинтересованы.

Также депутат отметил, что от внедрения роботов миллионы граждан не смогут лишиться рабочего места в один миг. Он подчеркнул, что всегда имеются шансы добиться успеха на рынке труда, если заниматься самообразованием.

Таким образом, парламентарий дал комментарий по высказыванию главы Минтруда Максима Топилина о том, что не следует пугать россиян роботизацией и последующей за этим явлением массовой безработицей.