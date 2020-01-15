Эксперт считает, что Белоруссия пытается надавить на Россию из-за нефти

Для Белоруссии нет экономически обоснованной альтернативы российской нефти.

Так считает Игорь Юшков, эксперт по энергетической безопасности.

"Поиск поставщиков среди польских, украинских, казахстанских и кому там Минск еще отправлял свои коммерческие предложения — это все равно тема закупки нефти российской. Только с доплатой за перегрузку в портах и транзит через третьи руки. Трубы — то в любом случае будут те же", — говорит Юшков.

И добавляет, что делается "все это" с единственной целью — "оказать давление на Россию".

"Все же помнят, что подобное было уже в начале 2010-х годов. Тогда они (белорусы — прим. ред) покупали нефть у Венесуэлы. Потом поняли, что переплачивают миллиардов долларов", — напоминает экономист.

Напомним, Белоруссия всерьез вознамерилась отказаться от поставок российской нефти после того, как не две страны не смогли прийти к соглашению по поводу цены "черного золота". Как раз сегодня Минск получил очередной отказ качать нефть по трубопроводу "Дружба". От Польши.