Для Белоруссии нет экономически обоснованной альтернативы российской нефти.
Так считает Игорь Юшков, эксперт по энергетической безопасности.
"Поиск поставщиков среди польских, украинских, казахстанских и кому там Минск еще отправлял свои коммерческие предложения — это все равно тема закупки нефти российской. Только с доплатой за перегрузку в портах и транзит через третьи руки. Трубы — то в любом случае будут те же", — говорит Юшков.
И добавляет, что делается "все это" с единственной целью — "оказать давление на Россию".
"Все же помнят, что подобное было уже в начале 2010-х годов. Тогда они (белорусы — прим. ред) покупали нефть у Венесуэлы. Потом поняли, что переплачивают миллиардов долларов", — напоминает экономист.
Напомним, Белоруссия всерьез вознамерилась отказаться от поставок российской нефти после того, как не две страны не смогли прийти к соглашению по поводу цены "черного золота". Как раз сегодня Минск получил очередной отказ качать нефть по трубопроводу "Дружба". От Польши.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.