Из-за пожаров экономика Австралии замедлилась на 0,5%

В Австралии ожидают спада ВВП в текущем году по причине пожаров и падения цен на железную руду. Также прогнозируется, что Резервный банк Австралии два раза уменьшит ставку в 2019 году, но лесные пожары вряд ли окажут значительное воздействие на решения регулятора.

Экономика Австралии страдает

Отмечается, что экономика Австралии избегает рецессии с начала 1990-х годов, но рост экономики замедлился с середины 2019 года, так как домохозяйства столкнулись с рекордным размером задолженности и невысоким ростом доходов, что привело к ограничению расходов. Вследствие пожаров было подано 10,55 тысяч исковых заявлений с общей застрахованной стоимостью 939 миллионов австралийских долларов ($645,6 млн).

Но сумма незастрахованных потерь, требующих государственной компенсации, приблизительно в два раза выше застрахованных. В результате, с учетом уже выданных государством двух миллиардов австралийских долларов ($1,4 млрд), общий ущерб от катастрофы на сегодняшний день, очевидно, составит примерно пять миллиардов австралийских долларов ($3,54 млрд).