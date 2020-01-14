Глава Минтруда рассказал о росте зарплат в 2020 году

Рост реальной заработной платы составит в текущем году 2,3%, при этом размер реальных располагаемых денежных доходов жителей России вырастет на 1,5%. Об этом журналистам сообщил министр труда Максим Топилин.

Также чиновник отметил, что повышаться будут и заработные платы бюджетников. Они будут соотноситься со среднемесячным размером доходов от трудовой деятельности в конкретном регионе, добавил Топилин.

Что говорит Минэкономразвития?

Кроме этого, министр сослался на прогноз Минэкономразвития, который был пересмотрен ведомством в апреле. Тогда аналитики прогнозировали, что увеличение реальных располагаемых доходов граждан в 2020 году составит 1,5% в годовом выражении. Ранее, в октябре 2018 года, в МЭР ожидали роста реальных доходов на 1,7%.