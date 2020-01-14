Кудрин спрогнозировал рост ВВП в 2020 году

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост ВВП России в 2020 году будет примерно на уровне 1,5%. Это более низкое значение, чем официальный прогноз от Минэкономразвития. Кудрин отметил, что "темпы роста снова будут несколько ниже, чем взято правительством, примерно 1,5% или даже меньше".

"На 2020 год правительством был снижен прогноз до 1,7%, хотя ранее предполагалось, что будет 2%", — уточнил Кудрин и отметил, что в настоящее время темпы роста ВВП России остаются низкими.

Как передает РБК, среди проблем, сдерживающих рост отечественной экономики, глава СП назвал демографическую проблему и невысокий уровень производительности труда.