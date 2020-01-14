Омская область не смогла освоить 750 млн рублей по нацпроектам

За прошлый год неосвоенными в Омской области остались 750 миллионов рублей, которые были выделены на исполнение национальных проектов. Об этом региональным изданиям рассказал министр финансов региона Вадим Черненко.

С учетом того, что в целом из федерального и местного бюджетов на данные цели утвердили примерно 10,5 миллиардов рублей, доля неосвоенных денег составила 7%.

"Приблизительно 93% средств освоены. Это довольно высокий процент, учитывая то, что это первый год реализации нацпроектов. Еще следует понимать, что эти средства, по которым касса не прошла, во-первых, субвенции на исполнение переданных полномочий", — цитирует заявление чиновника портал "Город55".

При этом министр добавил, что главное, не освоить средства, а достичь высоких результатов. Этому, как считает Черненко, будут способствовать деньги, которые удалось сэкономить, так как у региона сохранилось право на их использование.