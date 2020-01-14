Экспортные цены на пшеницу из России достигли максимальных значений

Экспортная цена российской пшеницы достигла сезонного максимума и превысила уровень в $220 за тонну.

Как отмечается в исследовании от компании "Совэкон", главными драйверами выступили курс нацвалюты и ограниченное предложение внутри страны. Кроме этого, цены получили большую поддержку от закупок египетской государственной компании, которая на минувшей неделе купила 120 тысяч тонн российской пшеницы. Свой вклад также внесла и ситуация на мировых рынках. Так, цена на зерно на биржах США достигла зоны пятилетних максимумов.

Как подчеркивают аналитики, основной пищей для такого фотосинтеза цен выступила напряженность в ближневосточном регионе, сложные климатические условия в главных мировых житницах, а также торговые переговоры между Америкой и КНР. В том числе, внимание представителей отрасли приковано к закупкам Китаем сельхозпродукции производства США.