Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в текущем году ведомство проведет проверку "Газпрома", "Роснефтегаза" и "Ростеха". По его словам, проверка "Ростеха" уже началась в декабре прошлого года.
"К традиционным "Росавтодору", "Росатому", "Роскосмосу", РЖД, ВЭБ добавятся в 2020 году "Газпром", "Роснефтегаз" и "Ростех". Мы разрабатываем методологию для анализа всей нормативной базы в отношении госкорпораций, качества корпоративного управления, их процедур имущественных сделок и закупок", - сообщил Кудрин.
Джонатан Макдауэл, американский эксперт в сфере космонавтики, заявляет, что на орбите был уничтожен космический аппарат, принадлежащий РФ.