Счетная палата в 2020 году проверит "Газпром" и "Ростех"

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в текущем году ведомство проведет проверку "Газпрома", "Роснефтегаза" и "Ростеха". По его словам, проверка "Ростеха" уже началась в декабре прошлого года.