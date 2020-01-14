Кудрин поддержал: ЦБ продаст управляющий пакет Сбербанка правительству

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал инициативу о продаже контрольного пакета акций Сбербанка правительству России. По его словам, сроки продажи будут напрямую зависеть от конъюнктуры рынка.

Кудрин подчеркнул, что изначально владение Сбербанка Банком России было временным решением. Более того, на законодательном уровне были прописаны сроки, в которые Сбербанк должен был уйти из-под юрисдикции ЦБ, однако затем их отменили.