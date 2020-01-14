Росстат назвал уровень инфляции с начала года

Уровень инфляции в России с 1 по 9 января составил 0,3%. Такие данные обнародовал Росстат.

"За период с 1 по 9 января текущего года индекс потребительских цен, согласно оценкам Росстата, составил 100,3% (к сравнению, в январе 2019 года в целом за месяц — 101,0%, с начала января — 100,5%)", — отмечается в сообщении статистического ведомства.

Какие продукты подорожали в 2020 году?

С начала января отмечается падение цен на пшено на 0,7%, а также на свинину, рис шлифованный, сахар-песок и карамель — на 0,1%. Увеличилась стоимость гречневой крупы (+0,8%), куриных яиц (+0,4%), водки (+0,3%), пшеничной муки и ржаного хлеба (+0,2%).