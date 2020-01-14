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СП оценила нацпроект по малому бизнесу в России

Экономика

Счетная палата (СП) оценила количество граждан России, занятых в малом и среднем бизнесе. Результаты ведомство обнародовало в промежуточном мониторинге национального проекта.

В плановых показателях нацпроекта указывалось, что сегмент должен увеличиваться на 1-1,3 миллиона в год, а к концу 2019 года достичь 19,6 миллиона человек. Но к настоящему времени этого не случилось — напротив, наблюдается спад.

В СП объяснили, что программа льготного кредитования предпринимателей не заработала так, как изначально планировали. В ведомстве считают, что следует производить оценку эффективности использования субсидий, которые выделяются в рамках нацпроекта.

В декабре в СП выяснили, что в рамках реализации программ, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, российские власти в 2014–2018 годах израсходовали 80 миллиардов рублей.

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