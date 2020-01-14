Кудрин озвучил объемы воровства из госбюджета

Счетная палата (СП) оценила сумму воровства из федерального бюджета России в границах 2-3 миллиардов рублей в год, при том, что общий объем нарушений в данной сфере за минувший год составил 804 миллиарда.

Такое заявление сделал руководитель СП Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летнего юбилея ведомства.

"По уголовным делам — это максимум 2-3 миллиарда рублей в год, обычно даже меньше", — уточнил он, давая ответ на вопрос по поводу объемов воровства бюджетных денег в РФ.

При этом общие объемы финансовых нарушений, выявляемые аудиторами, по его словам, достигают уже сотен миллиардов рублей.