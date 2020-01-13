Эксперты назвали регионы Урала с самыми дорогими отелями

В Югре и на Ямале фиксируются самые высокие цены на проживание в гостиницах в Уральском федеральном округе и стране.

Об этом сообщило издание NEWS. ru со ссылкой на информацию Росстата.

Отмечается, что наиболее дорогие гостиницы в России — на Чукотке. В этом регионе цена проживания за сутки в среднем в ноябре 2019 года равнялась 4,6 тыс. рублей. Далее идет Югра с 4,3 тыс. рублей и Ямал с 3,7 тыс. рублей за гостиничный номер.

В Тюменской области в среднем размещение в отеле обойдется в чуть более чем 1 300 рублей, в Курганской — 1 341 рубль, в Челябинской — немногим выше 1 330 рублей, в Свердловской области — 2 111 рублей.