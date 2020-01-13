Благодаря заводу стеклотары в Дагестане появится 200 рабочих мест

Предприятие "Дагестан Стекло Тара" планирует обновить и расширить действующее производство стеклотары. Начать реализацию инвестиционного проекта планируется уже в этом году году, а ввод его в эксплуатацию наметили на 2021-й год.

Отмечается, что общий размер бюджета проекта превысит 1,8 млрд рублей. Он предусматривает возведение новой печи производительностью 240 тонн в сутки и монтаж оборудования для производства стеклянной тары в объеме 216 млн единиц в год. Указывается, что благодаря проекту будет создано примерно 200 новых рабочих мест.

Предприятие "Дагестан Стекло Тара" находится в городе Дагестанские Огни. Оно является единственным в регионе производителем стеклотары. Экспорт сейчас производится в Азербайджан, Армению и Грузию.