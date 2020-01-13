Эксперты: рубль не изменяет январской традиции

Российский рубль сегодня, 13 января, двигается в соответствии с традицией последних лет, характерной для января. Так, российская валюта укрепляется в отношении американского доллара немного далее отметки в 61,00.

Об этом журналисту ИА REGNUM рассказал главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков.

"Очень интересно, что кроме традиционного для этого месяца роста, в динамике рубля все ярче проявляется еще одна особенность. Российская нацвалюта приобретает все более высокую степень прямой корреляции с юанем. Эта связь была заметна еще в сентябре прошлого года, а сейчас обе валюты к доллару США "ходят" почти одинаково" — сказал эксперт.

Выходит, что рост курса юаня к американскому доллару, который происходит в настоящее время, главным образом, благодаря ожиданиям, что подпишут торговое соглашение между США и Китаем 15 января, будет и далее толкать рубль в рост против доллара США, заключил аналитик.