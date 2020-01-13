Цены на нефть приостановили падение

Нефтяные цены приостановили падение и сейчас торгуются рядом с отметкой в $65 за баррель. Об этом журналистам рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

"После того, как отношения между Америкой и Ираном обострились, на прошлой неделе цены на сырье резко выросли в отношении к максимальным за последние четыре месяца значениям. Но, как только стало очевидно, что стороны не планируют приступать к полномасштабным военным противостояниям, цены упали почти на 10%" — пояснил эксперт.

Также он добавил, что других положительных факторов для ускорения роста на нефтяном рынке нет, а это означает, что потенциал для будущего движения "вверх" является ограниченным.