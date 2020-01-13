Вследствие того, что в России отсутствует прогрессивная шкала налогообложения, в стране сложилась специфическая ситуация, полагает глава Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Об этом эксперт рассказал журналисту ИА REGNUM, давая комментарий по инициативе депутатов от ЛДПР, призвавших освободить от уплаты НДФЛ россиян, зарплаты которых не превышают двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).
"Собирать налог с бедных нерентабельно, поскольку издержки на административные задачи, поиск неплательщиков и выбивание из него денег превышают как сумму его задолженности, так и все, что из него можно выдрать, — заявил Делягин. — Это специфическая ситуация для нашей страны, поскольку в РФ отсутствует прогрессивная шкала подоходного налога".
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