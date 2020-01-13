Эксперт заявил о бесперспективности выбивания налогов с бедных в РФ

Вследствие того, что в России отсутствует прогрессивная шкала налогообложения, в стране сложилась специфическая ситуация, полагает глава Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Об этом эксперт рассказал журналисту ИА REGNUM, давая комментарий по инициативе депутатов от ЛДПР, призвавших освободить от уплаты НДФЛ россиян, зарплаты которых не превышают двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).