В России могут в восемь раз увеличить пособие по безработице

В России могут в восьмикратно повысить пособие по безработице. Обсуждение данного вопроса может пройти до завершения текущего года на площадке Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

"Вопрос могут рассмотреть в течение 2020-го года при соответствующей инициативе профсоюзнов", — пишут "Известия", ссылаясь на вице-премьера России Татьяну Голикову, которая занимается координацией РТК.

Как поясняет источник, консультации по данному вопросу были закреплены через генеральное соглашение и запланированы на период 2018–2020-х годов, но они до настоящего времени не состоялись. Кроме этого, уточняется, что в данном документе отмечалось, что пособие по безработице должно достичь размера прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

Сейчас сумма прожиточного минимума превышает 12 тысяч рублей, а минимальный размер пособия составляет 1,5 тысячи рублей. В итоге, если изменения примут, выплаты по безработице увеличатся восьмикратно.