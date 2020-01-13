Жителям России готовят НДФЛ с накоплений на пенсию

Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает 2 варианта: единовременный или пожизненный.

В первом случае, если россиянин при выходе на пенсию пожелает забрать все свои накопления сразу, ему нужно будет выплатить подоходный налог (налог на доходы физлиц, НДФЛ), равный 13%. Такие объяснения "Российской газете" дал первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

Во втором случае начать получение выплат можно будет только спустя 30 лет с даты начала накоплений.

Отмечается, что взносы в гарантированный пенсионный план будут носить добровольный характер. В настоящее время законопроект о ГПП кабмин только разрабатывает.