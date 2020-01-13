Госдума предложила освободить от НДФЛ граждан с доходом ниже двух МРОТ

Жителей России, доход которых не превышает 2-х минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Соответствующий закон был разработан депутатами Госдумы, рассказали в пресс-службе главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, сообщает РИА Новости.

В документе указывается, что освобождение от уплаты налога выступит эффективной мерой поддержки малообеспеченных граждан. Как полагают депутаты, это повысит покупательскую способность граждан, что, в свою очередь, приведет к росту экономики.