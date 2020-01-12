Крупнейшие банки России отказались от кредитования в магазинах

Крупнейшие банки России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах. Финансовые организации предпочли выдавать кредитные карты, а не так называемые POS-займы. Об этом сообщили "Известия".

Эксперты утверждают, что банки пользуются сложностью кредиток, поскольку многие клиенты не понимают, как работает кредитная карта. Это позволяет финансовым организациям зарабатывать большие деньги на процентах и высоких ставках.

По состоянию на 2019 год, только три крупнейших банка России продолжили выдачу POS-кредитов. Это Почта-банк, "Тинькофф" и "Хоум кредит" банк.